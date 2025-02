Juurikas. Lahtise akna mõistatus

Juhtub näiteks, et Anton Eduardovitš Vaino vestleb seltsimees Patruševiga. Pole vahet, kas teemaks on tööasjad või meesterahvaste spetsiifilised, et mitte öelda intiimsed probleemid – enne kui osapooled jõuavad peremehele kõneldust ette kanda, on jutuajamise sisu juba Vladimir Vladimirovitšile teada. Kõrvutades Vaino ja Patruševi raporteid lutikatelt laekunud informatsiooniga, teab seltsimees Putin täpselt, mida alluvad rääkimata jätavad.