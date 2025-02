Põnev uus muusika: selgusid Eesti jazzi isa muusikakonkursi finalistid

Täieneb laureaatidele pühendatud näitus ning esmakordselt saab näha ka lustakaid Uno Naissoo autoportreid. Seda kõike on võimalik kuulda ja kogeda Tallinna Muusika- ja Balletikoolis juba lähiajal märtsikuus. See konkurss on andnud tuule tiibadesse paljudele tänastele jazzmuusikutele ja heliloojatele, sealhulgas Urmas Lattikas, Janno Trump, Anett Tamm, Peedu Kass, Kristina Bianca Rantala, Marianne Leibur, Liina Saar jpt.

«Sellel aastal oli muusikavalik tõesti seinast seina – täpselt nagu reglement lubas. Kuulda sai nii soolopalu, tänapäevas arvutiproduktsiooni kui ka laulu akustilise pilli saatel,» rõõmustab MUBA rütmimuusika osakonna õppejuht ja konkursi eestvedaja Ivi Rausi-Haavasalu. «Samuti leidus läbikomponeeritud fusion-funki ja veel palju muud põnevat. Usun, et need 14 finalisti, kes 30. märtsil lavale astuvad, toovad meieni tõeliselt värvika ja mitmekesise muusikalise paleti. Noortel on ideid küllaga ning Eesti muusika kasvulava on selgelt väga tugev ja kirev!» täiendab Rausi-Haavasalu.