Lexsoul Dancemachine tähistab uue albumi ilmumist erikoosseisus

Ühelt poolt toorest tänavafunki ja teiselt poolt magusat soul’i serveeriv Lexsoul Dancemachine on tegutsenud 2013. aastast saati ning kujunenud enam kui kümne aasta jooksul üheks Eesti hinnatumaks live-bändiks. Noblessneri valukojas 23. mail astub grupp teismeikka jõudmise puhul lavale koosseisus, mida pole varem nähtud.

Solist Robert Linna jätab aga detailid praegu avaldamata ja üllatuseks. «See on midagi, mida Lexsoul pole enne oma koosseisuga teinud. See on midagi, mida me oleme algusest peale vältinud, kuigi pakkumisi on olnud väga palju.»

Uus album «Lex Is More» on tema sõnul kindlasti juurte juurde tagasi minek ja suuresti inspireeritud esikalbumist «Deus Lex Machina». «See on see vanakooli funk, vürtsitatud kirest nõretava soul’iga. Saundi mõttes üritasime lähtuda motiivist «less is more». Sellest mõnes mõttes ka plaadi nimi.»

Eesmärk oli mitte üle komponeerida ja asja liialt keeruliseks ajada. «Et esile tõuseks meie kuus, pluss muidugi Luiz Black löökriistadel. Et asi kõlaks nagu bändimuusika, mis on siin ja praegu. Tähtsal kohal on muusik ise oma emotsioonide ja suhtumisega.»

Albumi produktsiooni taga on Solid Gold Sound tiim ja plaat valmis Linna sõnul üsna pika perioodi jooksul.