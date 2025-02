Ärge laske ennast nimest eksitada, John Glacieri nime taga on naine. Naine, kes ei taha, et tema identiteet oleks fookuses, vaid eelistab, et muusika räägiks enda eest, ning on sestap kõik endaga seotu jätnud võimalikult segaseks. Nii palju on teada, et ta on Ida-Londonist pärit, SoundCloudis alustanud räppar, produtsent ja poeet, kes kasvas üles Hackney linnaosas Jamaica päritolu peres, kus elutoimetamiste taustaks kõlasid dancehall, reggae, pop ja underground rap.