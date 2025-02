California on sellise Ameerika müüdi või ameerikalikkuse ilmselt kõige tihedama plastmass-koostisega objekt. Selline ideaalselt võltsitud. Hollywoodil on selles muidugi tähtis roll.

Prantsuse simulatsioonifilosoof Jean Baudrillard kirjutab oma absoluutselt võrratus USA reisikirjas (1986), kuidas igal pool, kuhu ta läks, tundus talle, et on seda juba näinud. «Kino on kõik endasse imenud.» Baudrillard oli ka suur Warholi fänn. Tema teooria omakorda oli väga mõjukas filmile «Matrix» («Tere tulemast reaalsuse kõrbe!»). «Matrix» omakorda hakkas mõjutama 21. sajandil tohutult paljunenud vandenõuteooriaid.