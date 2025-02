Baltisakslane – kodumaatuks jäänud kolonist?

Kodumaatuks jäämise tundeid on paljud baltisakslased analüüsinud mälestusteostes, mida nüüd on eesti keelde tõlgituna arvukalt avaldatud. Viimatine on baltisaksa ajaloo sarjas ilmunud Theo­phile Bodisco (snd Wistinghausen, 1873–1944) autobiograafiline teos. Teose väljaandja Henning von Wistinghausen, kellele raamatu autori tütar oli tädi, oli esimene Saksamaa suursaadik taasiseseisvunud Eestis.