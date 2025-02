Noor naine keerleb mööda eluringe

On algus ja on lõpp. Kummalegi hästi sõrme peale panna ei oska. Kas algas elu nüüd siin või ikka mõnda aega tagasi? Ehk on see alles ees? Kairi Look teab kirjutada, et «alguses on sosin», mis saadab meid terve elu. Ta ilmub kõhkluste ja kartuste ajendil, ta on seal, kui armastad jäägitult. Sosin saadab sind alati, sillerdava päikese ja marutava tormiga.