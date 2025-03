Nad saadavad Vance'i siia [Saksamaale], et veenda meid tegema koostööd Saksa paremäärmusliku AfD parteiga. Nad sülitavad tõele näkku ja arvavad, et sõnavabadus tähendab õigust valetada ja solvata. On ilmselge, et nad püüavad destabiliseerida Lääne maailmakorda, et see siis oma vajaduste järgi ümber kirjutada ja veelgi rohkem raha teenida.