Selgusid Tuglase novelliauhinna laureaadid

Meiu Mündi novellis «Kuidas saada heaks» avaldub autorile iseloomulik mahlakas ja elutruu tekst, nii otsese kõne kui sisekõne vormis. Minategelase eneseirooniline ja nukravõitu huumor varjab küll traagikat, kuid mõjub soojalt ning lähendab lugejat tegelastele. Novell annab väga hästi edasi inimloomust oma vastuolulisuses, mis on täis kahtlusi ja vastandlikke tundeid. Loo jutustamine katkestatakse oskuslikult, ühest vastust andmata, ent seda mõjuvamalt.

54. korda välja antava novelliauhinna asutas Friedebert Tuglas 1971. aastal ning see on Eesti pikima ajalooga katkematult välja antud kirjanduspreemia. Maineka tunnustuse on tänaseks pälvinud juba 108 eesti novelli.