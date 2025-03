Suri värvikas ja silmapaistev punkmuusika pioneer

David Johansen, glämmrokkbändi New York Dolls ülbe ja poosetav laulja, on surnud 75-aastasena.

Eelmisel kuul teatas ta, et tal on vähk, ja et ta murdis hiljuti selja. «David Johansen suri rahulikult kodus, hoides oma naise Mara Hennessey ja tütre Leah kätt, päikesevalguses, ümbritsetuna muusikast ja lilledest,» seisab avalduses, mis on postitatud tema ravikulude katteks loodud veebisaidile.

Tohutult nägusa ja macho-kultuurile vastanduva imidžiga Johansen, kes kandis naisteriideid ja jumestust, tõi New York Dollsi jõulisse muusikasse vodevilli energiat. Lisaks otsesele erutusele osutus see tohutult mõjukaks, näidates teed glam'ist punkmuusikani. Nad ei jõudnud kunagi ei USA ega Suurbritannia edetabelite esisajasse, kuid kriitikud on selliseid laule nagu «Personality Crisis» – mida Johansen esitas käheda, hingematva ulgumisega – pidanud üheks 1970ndate suurimaks rokklooks.

Johansen sündis ja kasvas üles Staten Islandil ning juhtis kohalikku bändi Vagabond Missionaries enne kui liitus New York Dollsiga 1971. aastal, saades ülbe suhtumisega bändi südameks. Nad sõlmisid leping Mercury Recordsiga, mis andis välja nende 1973. aasta debüütalbumi ja sellele järgneva «Too Much Too Soon» järgmisel aastal. Viimane pealkiri tundus ettenägelik: moraalitu bänd lagunes 1975. aastal, kuigi Johansen juhtis versiooni bändist, mis jätkus kuni 1976. aastani.

New York Dolls 1973. aastal. Foto: AP Photo/Richard Drew, File/Scanpix