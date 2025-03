MISKI EI KLAPI Kogukond peab filmilegend Gene Hackmani surma kahtlaseks

Hackman, Hollywoodi legend ja Arakawa, klassikaline pianist, elasid Santa Fe piirkonnas aastakümneid ja olid omaks võtnud tihedas kogukonnas, mis on New Mexico pealinn. Nende surmad vanuses põhjustasid piirkonnas, mis on kuulus oma elava kunstimaastiku, savimajade ja helesinise taeva poolest, šoki.

«Kõik on tõeliselt kurvad – me hoiame siin oma kogukonda,» ütles Nedret Gürler, Santa Fes kolm aastakümmet elanud vaibapoodnik. «Meie maailmas on niigi palju kurbust ja nüüd tundub, et järjekordne valguskiir on elust kadunud.»