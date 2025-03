TRAAGILINE ÕNNETUS Mitmele Grammy-auhinnale nomineeritud soulilaulja hukkus autoavariis

Lahkunud tähe esindaja, Deborah R. Champagne, ütles TMZ-le, et Stone lahkus laupäeva varahommikul esinemiselt Montgomerys, Alabamas, kui ta hukkus autoõnnetuses. «No More Rain» laulja tütar, Diamond Stone, kinnitas tema surma laupäeval Facebookis.

Guy Todd Williams, laiemale publikule tuntud kui Rahiem ansamblist Grandmaster Flash and the Furious Five, ütles Reutersile, et õnnetuse ajal oli ta koos Stone'iga väikebussis. Lisaks neile oli bussis veel seitse reisijat ehk kokku vedas väikebuss üheksat reisijat. Ta ütles, et Stone oli ainuke surmajuhtum.