KAS TÕESTI? Just neid peetakse kõige halvemateks filmideks, mis on kunagi Oscari võitnud

Üldiselt võib öelda, et Oscarid peegeldavad seda, milline on filmitööstuse hetkeseis, küll aga võib ka öelda, et võitjad on suuresti mõjutatud sellest, milline on ühe või teise filmi turunduskampaania ja reklaam. See tähendab, et Oscarid aitavad meil mõista seda, kuhu Hollywood ja Ameerika popkultuur laiemalt hetkel teel on.