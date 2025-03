Suri legendaarse bändi Badfinger viimane elusolev liige

Badfinger oli Walesi rokkbänd, tuntud hittide «No Matter What You Do», «Day After Day», «Come and Get It» ja «Baby Blue» poolest, viimane neist kuulus ka «Breaking Bad» lõputiitrite juurde. Molland alustas bändi kitarristina 1970ndate alguses, pärast seda, kui bänd muutis oma nime Badfingeriks.