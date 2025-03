INTERVJUU «Vooluga kaasa» lavastaja Gints Zilbalodis: Balti filmist võiks saada bränd, mida üle maailma tuntakse

Tõesti, oskasime loota vaid mõnele festivalile jõudmist, mitte midagi enamat. Film on ju ebatavaline, seda on keeruline millegagi võrrelda, mistõttu oli seda ka keeruline rahastajatele tutvustada. Alati otsitakse võrdlusi. Küsitakse, kas tegemist on perefilmiga, kas tegemist on arthouse-filmiga? Kui tegemist on mõlemaga, on keerulisem määratleda. Mulle tundub, et publikul on see-eest just millegi sellise järele isu. Peavoolu filmid on ju puha skemaatilised järjed.