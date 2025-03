20 500 inimest käis vaatamas filmi «Jan Uuspõld läheb koju»

Filmilevitaja Timo Diener sõnul on avanädalavahetuse tulemus 20 595 kinokülastajat. «Nagu loota julgesime, saabus «Jan Uuspõld läheb koju» kinodesse päris suure prantsatusega ja tänaseks on film ligi meelitanud juba üle 20 000 kinosõbra, mis tähistab 2025. aasta edukaimat avanädalavahetust. Kuigi Jan maadleb filmis mõningase identiteedikriisiga ja tegeleb eneseotsingutega, paistab päriselus olevat siiski selge see, et rahvas peab filmi nimitegelasest endiselt lugu. Loodame, et film meelitab publikut ligi veel pikka aega,» lisab Timo Diener.