PALJU ÕNNE! «Märkamise preemia»: jazzmuusik ja helilooja Villu Veski sai priske autasu

Preemia antakse pidulikult üle 9. märtsil Viimsi Artiumis toimuval iDeeJazz Viimsi kontserdil, mille peaesinejaks on Itaalia jazz'i täht, laulja ja pianist Francesca Tandoi oma rahvusvahelise trioga. Preemia algatajate teatel on see tunnustus Villu Veski tegevusele Viimsi Artiumi muusikaprogrammi vedamise ja kogukonna kultuurielusse panustamise eest.