17. sajandi maal kuulus Gdański Rahvusmuuseumi kollektsiooni. 24. aprillil 1974 kukkus see koristaja hooletuse tõttu seinalt maha, raam purunes ning selgus, et maali asemel on selles foto originaalist. Samamoodi oli asendatud ka flaami kunstniku Anthony van Dycki joonistus «Ristilöömine».