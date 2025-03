Eesti-Itaalia black metal´i bänd Kõdu avaldas uue singli

Kõdu on Harjumaalt pärit black metal'i bänd, mis avaldas oma debüütalbumi «Unusta kõik» Rootsi plaadifirma Nigredo Records alt juba 4 aastat tagasi. Debüütalbum kogus bändile kiiresti palju populaarsust oma unikaalse muusikalise lähenemise poolest.

Kõdu on esinenud siiani väga harva ning ainult selekteeritud kontsertidel, näiteks Howls of Winter festivalil ja Sügis Extreme Festil. Bänd on ka esinenud koos legendaarse USA šoki-rokk grupiga Mentors ning Uus-Meremaa war metal'i lipulaeva Diocletianiga.

Selle aasta märtsis on Kõdu võtnud uue kuue uues koosseisus ning ilmutab esimese singli «Kirjad sõgedate külast» koostöös Prantsuse plaadifirmaga Antiq label. Tegemist on plaadifirma esimese koostööga mõne Eesti bändiga. Bänd on muutnud suunda meloodilisema ning atmosfäärilisema black metal'i suunas ning uus lugu peegeldab inspiratsiooni black metal'i 90ndate kuldajastust.

Laul on pärit peagi ilmuvalt kontseptsioonialbumilt, mille kallal bänd praegu töötab. Uue loomingu laulis sisse Itaaliast pärit lauljatar ja täielikult eesti keeles.

Lisaks singlile astub Kõdu üles mainekal Turku Saatanalle festivalil 7. märtsil Soomes. Kusjuures tegu on esimese Eesti bändiga sellel festivalil üldse ning lavalaudu jagatakse tuntud artistidega omas žanris. Peale Soomet suundub bänd tagasi Tallinnasse, et anda ka eestlastele üks kontsert koos Brasiilia kultusbändiga Power From Hell ja Belgia grupiga Dikasterion. Eesti kontsert toimub klubis The Krypt aadressil Pärnu mnt 19.

Piletid Eesti kontserdile saab osta Fientast.