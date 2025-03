INTERVJUU Katrin Pärn: meedia on rõõmuga usin kohtunik

Allegooria 1690. aastail Salemis toimunud nõiaprotsessidest algab sellega, et külatüdrukud katsetavad metsas armuloitse. Abigail Williams tapab kana ja joob selle verd, soovides, et talumees John Proctori naine sureks.

Miks lavastate peaaegu alati koos Janekiga, kes on koreograaf? Tähendab see, et «Salemis» teete midagi tantsulist?

Tavaliselt on meie lavastused rohkem või vähem tantsulised või kujundlikud või koreografeeritud, ja täis jaburaid ootamatusi, aga seekord oleme küll selle lahendanud täiesti klassikalises võtmes. Ma ei tea, kas see on hea või halb, aga igatahes on huvitav ka ennast ohjeldada ja proovida püsida rangelt klassikalistel rööbastel, teha täiesti puhast psühholoogilist draamat.