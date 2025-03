ARVUSTUS Ukraina sõjakaja asemel maagilised sümbolid

Tema joonistuste seeria «Tsivilisatsioon «MINA»» (kahjuks on Tartu Kunstimaja väikeses saalis üleval olnud näitus juba suletud) koondab sedavõrd võimsaid kultuurimärke ja sümboleid üksikisiku saatuse ümber, et publiku hardunud seisang tööde ees on mõistetav. See on ootamatu kokkupuude ülevusega. Meie (suht dogmaatilises) kunstipildis juhtub seda üliharva.