Jan Uuspõld satub kriminaalsesse lõksu: Vilniuses hakati filmima Eesti psühholoogilist põnevikku

Põnevik on Eesti-Leedu ühisprojekt, mis aitab tugevdada Baltikumi filminduse sidemeid. «Leedu pakub meile mitmeid eeliseid – kaasaegseid linnakeskkondi ja kõrgetasemelist tehnilist tuge. Lisaks toetab Leedu oma tax-rebate süsteemi kaudu antud filmi tootmist,» sõnas Kask.

Ta lisas, et kuigi film võetakse üles peamiselt Vilniuses, toimub tegevus ikkagi Eestis. «Lisaks on nii näitlejad kui ka loominguline meeskond Eestist. Siiski on Vilniuse linnaruum täpselt selline, mida meie lugu vajab,» sõnas produtsent.

Keskealine Leo elab koos naise Diana ja kahe lapsega äärelinna ridaelamus, kuid nende armastus on hääbunud, jättes järele vaid üksluise kooselu. Lastega koosveedetud aeg on saanud Leo peamiseks lohutuseks, sest ta on loobunud nii karjääris kui ka abielus paremuse poole püüdlemast. Pärast piinlikku intsidenti netipornoga hakkab Leo igatsema millegi tõelise järele – ta tahab kohtuda kellegagi, kes suudaks talle päriselt lähedust pakkuda. Seda tunnet otsides, satub ta kriminaalse taustaga Karli väljapressimislõksu ning seisab ootamatult silmitsi millegi väga tõelisega, mis võib temalt võtta kõik.

Filmi režissöör on Evar Anvelt. Stsenaariumi autor on Martin Algus («Tähtsad ninad», «Reetur», «Elu ja armastus», «Sangarid», «Kalev»). «Midagi tõelist» operaator on Mihkel Soe ja filmi kunstnik on Kaia Tungal. Filmi produtsentideks on Andreas Kask ja Esko Rips.

Filmis näitlevad Jan Uuspõld (Leo), Kristo Viiding (Karl), Ester Kuntu (Diana), Jaanika Arum (Leila) jt.

Filmi tootja on Nafta Films, kelle portfooliosse kuuluvad Apteeker Melchiori triloogia ja spioonipõnevik «O2».