Samuti jääb seltsile selgusetuks, miks on hinnangus jäetud analüüsimata juurdeehituse positiivne mõju vanalinna atraktiivsuse tõstmisel ning laiemalt rahvuskultuuri olulise valdkonna kestmisele ja arengule, lähtudes UNESCO esmasest funktsioonist.

Tallinna Ruumiloome osakonna poolt pakutud versioonid, mille järgi laiendus paigutataks praeguse saali kehandisse ja Estonia maja koos fassaadiga hävitataks 1/3 ulatuses kiviplaatide ja hõreda haljastusega kaetud tühja platsi säilitamise nimel, on barbaarne ning muinsuskaitse ametliku seisukohana täiesti mõistetamatu. Lisaks tähendaks see etendustegevuse katkemist määramatuks perioodiks.

Estonia laienduse näol ei ole ühtegi vastuolu Tallinna vanalinna UNESCO määratletud OUV (Outstanding Universal Value) tunnustega. Vastupidi, kui algupärasena säilinud tänavavõrku ja tugeva keskaegse komponendiga mitmekihilisi elu-, avalike ja sakraalhooneid puudutavates punktides on juurdeehituse mõju täiesti neutraalne, siis avalikkuse jaoks seni peidus olnud eskarpmüüride jäänuseid saab eksponeerida sarnaselt Vabaduse väljaku parkla lahendusele, st mõju on positiivne.