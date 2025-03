Metsikud bitid sünnitasid Eestisse uue kunstitriennaali

«Meil on suur heameel, et «Metsikud bitid» on pälvinud nii kunstikogukonna kui ka laiema publiku tähelepanu. Need tunnustused annavad meile kindlust, et selline eksperimentaalne ja keskkonnaga dialoogi pidav kunst on oluline. Samal ajal on see ka tõuge edasi liikumiseks – triennaaliks muutumisega soovime olla kohtumispaigaks kunstnikele, teadlastele ja külastajatele, edendades arutelu tehnoloogia rolli üle meid ümbritsevas maailmas.» kommenteerib Maajaama üks eestvedajaid Mari-Liis Rebane.