NAGU VANASTI Arhitektuurimuuseumis toimub slaidiõhtu välismaa diapositiividest

Kolmapäeval, 12. märtsil kell 18 oodatakse huvilist publikut Eesti Arhitektuurimuuseumisse üheskoos diapositiivide vaatamise õhtule. Kavas on näitusevalikust välja jäänud slaidid Raine Karbi reisidelt Ameerika Ühendriikidesse ja Jaapanisse.

Slaidivaatamine ja vestlusõhtu on osa arhitektuurimuuseumi näituse «Arhitekti pilguga. Kuidas lääs koju toodi?» publikuprogrammist. Näitus toob publikuni haruldased reisislaidid eesti arhitektide reisidest raudse eesriide taha 1960.–80. aastatel. Vaatluse all on reisimine, kui arhitektidele oluline erialane praktika enesetäiendamiseks ja inspiratsiooni ammutamiseks, mis Nõukogude ajal ei olnud igaühele kättesaadav.