«Tumeaine» on lugu kaksikutest, kolm minutit varem sündinud Lindast ja tema «väikevennast» Rainist, kes pole viimased seitse aastat teineteist näinud. Lapsepõlves on nad teineteisest sõltunud, kuid elu on kummagi neist oma teele juhatanud – Lindast on saanud edukas vandeadvokaat ning Rainist kõrghoonetele spetsialiseerunud aknapesija. Kuid mis lõhkus kaksikute omavahelise sideme? Kes ja milles on süüdi? Kes on selles loos hea, kes paha? Kõik küsimused saavad etenduse käigus vastuse, kuid nii autor, lavastaja kui ka näitlejad hoiavad saladusi viimaste sekunditeni.