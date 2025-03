ESIMESED KAADRID Vilniuses hakati filmima Martin Alguse psühholoogilist põnevikku «Midagi tõelist»

Põnevik on Eesti-Leedu ühisprojekt, mis aitab tugevdada Baltikumi filminduse sidemeid. «Leedu pakub meile mitmeid eeliseid – kaasaegseid linnakeskkondi ja kõrgetasemelist tehnilist tuge. Lisaks toetab Leedu oma tax-rebate süsteemi kaudu antud filmi tootmist,» sõnas Kask. Ta lisas, et kuigi film võetakse üles peamiselt Vilniuses, toimub tegevus ikkagi Eestis. «Lisaks on nii näitlejad kui ka loominguline meeskond Eestist. Siiski on Vilniuse linnaruum täpselt selline, mida meie lugu vajab,» sõnas produtsent.