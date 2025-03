VÄGIVALDNE Kolm surnud põrsakest: Taani kunstniku projekt seadis mitme looma elu ohtu

Marco Evaristti oli näidanud teost pealkirjaga «And Now You Care?» kohas, mis varem oli lihakarn. New York Post'i andmetel oli teos mõeldud selleks, et juhtida tähelepanu Taanis seakasvatusega seotud eetikaprobleemidele, riigis, mis on selle tööstuse tõttu saanud eriti palju kriitikat.