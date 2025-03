GALERII Kogu öö on veel ees: ilusad inimesed tulid Hendrik Sal-Salleri filmi esilinastusele

Film viib vaatajad sügavale muusiku isiklikku ja loomingulisse maailma. Seni nägemata arhiivikaadrid, intiimsed hetked ja avameelsed vestlused toovad ekraanile Hendriku elu selle kõige ehedamas vormis. See film ei ole lihtsalt muusikast ega mehest laval – see on lugu 90ndate ja 2000ndate Eesti kultuurist, meelelahutusmaailma varjukülgedest ja Sal-Salleri isiklikust teekonnast, mis tõestab, et kire, pühendumuse ja julguse abil on võimalik ületada kõik takistused.