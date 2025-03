Soome supergrupp Crownshift: praegu alustades on palju rohkem bände, kellega konkureerida

Crownshifti kitarristi Daniel Freybergi sõnul on bändil praegu äärmiselt kiired ajad – nad alustasid 26. veebruaril tuuri, kuid ühtlasi töötavad oma teise albumi kallal, mille juurde naastakse kohe, kui tuur läbi. «Meil küll alles ilmus album, kuid see ei tähenda, et töö lõppeks. Me oleme lakkamatult uusi lugusid kirjutanud, kuid see ei tähenda, et meie teine album kohe lähiajal ilmuks. Meile lihtsalt meeldib pikalt ette mõelda ja anda lauludele aega settida. Peame oma aega arukalt kasutama,» räägib kitarrist.