NÄDALA RAAMATUD Eesti ühe populaarsema kirjaniku teostes veereb elu nagu filmis

Valérie Perrin (sünd 1967 Prantsusmaal Remirontis) on romaanikirjanik, fotograaf ja stsenarist, kes kasvas üles jalgpallurite perekonnas. Tema nimekaid auhindu pälvinud nelja romaani (lisaks «Tata», 2024) on tõlgitud 30 keelde. Veel on ta kirjutanud ühe novelli ja kolm stsenaariumi.

Kes oleks osanud arvata, et üks Eesti populaarsemaid autoreid pole mitte mõni kodumaine legend, vaid hoopiski prantsuse kirjanik, kes võtab lahti ning paneb uuesti kokku inimhinge, et kirjeldada universaalset inimeseks olemise kogemust. Kuid just seda Valérie Perrin – üks populaarsemaid kirjanikke Eestis – nii laenutusedetabelite kui ka müügiarvude järgi on.