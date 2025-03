On üpriski tõenäoline, et seletav sõnaraamat ei pidanud seejuures sugugi silmas Florian Wahli kontserti Estonias, vaid mõnd poistebändi üheksakümnendatest või ansamblit The Beatles, kui nad esmakordselt avalikkuse ette ilmusid, kuid üpriski samamoodi võiks kirjeldada ka seda, mis teisipäeva ja neljapäeva õhtul Estonias aset leidis. Kultuslikku rituaali, võimalust osa saada millestki, mis muudab jäädavalt seda, kuidas me mõistame kõrgkultuuri, popmuusikat ja nende kahe sümbioosi.