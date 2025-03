NÄDALA PLAAT Saja-aastane džässikosmonaut tegi esimese sooloplaadi

Tema debüütalbum «New Dawn» purustas mitu rekordit. Siiani oli vanimaks uue muusikaga albumi välja andnud artistiks peetud Tony Bennettit, kes avaldas 95-aastaselt albumi «Love for Sale» koos Lady Gagaga. Muusika ei ole sport, rekordit pole siin vaja taga ajada, aga ikkagi on tore mõelda, et päeval, mil sündis Keith Richards, oli Allen juba USA armee 92. jalaväedivisjoniga Teises maailmasõjas.

Muidugi tekib kohe küsimus, kas «New Dawn» oleks uudisekünnise ületanud ka juhul, kui autor poleks olnud sajandivanune? Täitsa võimalik, et oleks. Allen pole muusikas mingi uustulnuk, ta sai tuntuks avangarddžässi kollektiivis Sun Ra Arkestra, mida vedas legendaarne visionäär Sun Ra (1914–1993), kes väitis end pärit olevat Saturnilt. See kooslus murdis žanripiire ning inspireeris tervet põlvkonda. Kui Sun Ra 1993. aastal siitilmast lahkus, oli just Allen see, kes bändi juhtimise üle võttis.