Hiinas on festival Pumpkin Fantasy festival tuntud oma julge ja eksperimentaalse programmi poolest, mis sageli seab kahtluse alla piirid, mida ametlikud institutsioonid sooviksid kehtestada ning mõistagi on selle korraldajad pidanud korduvalt rinda pistma Rahvavabariigis kehtiva tsensuuriga, mistõttu on seda korraldatud ka eri linnades.