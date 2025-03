ÜLLATUSLIK Just see Bondi kehastanud näitleja soovib superspiooni rolli naasta

Pierce Brosnan ja Halle Berry James Bondi filmis «Die Another Day». Pilt on illustreeriv.

Alles loetud nädalad tagasi šokeeris Hollywoodi uudis, et Amazon on sõlminud lepingu produtsentide Michael G Wilsoni ja Barbara Broccoliga, et saada enda kätte James Bondi õigused. Kuigi kaks jäävad frantsiisi kaasomanikeks, annab tehing Amazonile loomingulise kontrolli kõigi tulevaste produktsioonide üle. Nüüd on üks endine Bondi kehastaja tunnistanud, et tema ei hooli sellest, et Amazon Bondi endale kahmas ning oleks valmis rolli naasma.