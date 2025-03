Hendrik Sal-Sallerist esilinastus äsja eluloofilm «Sal-Saller. See on see, mis paneb elama». Sal-Saller koos Smilersiga suudab kõnetada kõiki vanusegruppe, ilma et keegi suudaks näppu peale panna, kuidas ta seda teeb. Neid kihte, mis on laulja elus ja loomingus ühe filmi ja intervjuuga ära ei menetle, aga ühe mõnusa jutuajamisega on võimalik üht-teist teada saada.