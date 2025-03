Kaasaegse jazzi ülempreester annab suvel Riias vaid ühe kontserdi

Kamasi Washington on selle sajandi üks enim tunnustatud muusikuid, kelle loominguline pärand ulatub üle žanripiiride. Tema albumid «The Epic» (2016), *Heaven and Earth» (2018) ja «Fearless Movement» (2024) on pälvinud kriitikute kiituse ning kinnitanud tema positsiooni kaasaegse jazzi juhtfiguurina. Washingtoni suurjoonelised muusikalised arranžeeringud ammutavad inspiratsiooni post-bop'ist, funk'ist, soul'ist ja hip-hop'ist, sulandudes harmooniliselt ka teiste muusikamaailma tipptegijate helikeelde. Ta on koos töötanud koos selliste legendidega nagu Herbie Hancock, Florence + the Machine, Kendrick Lamar, André 3000 ning isegi Metallica ja Red Hot Chili Peppers.