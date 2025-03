Suurbritannia meedia järelevalveorgan Ofcom sai 825 kaebust möödunud nädalavahetusel toimunud muusikaauhindade Brit Awards gala kohta. BBC News teatab, et enamik kaebusi viitasid Sabrina Carpenteri esinemisele ja Charlie XCX-i paljastavale riietusele.

Suurbritannia artist Charlie XCX oli õhtu suur võitja, viies koju kokku viis auhinda, kuid pealkirjades domineeris hoopiski tema läbipaistev must kleit. Ühel hetkel tseremoonia ajal ütles ta publikule: «Kuulsin, et ITV kaebas minu nibude üle. Ma tunnen, et oleme «vabastagem nibud» ajastus, kas pole?»​