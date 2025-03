Laulja Celine Dion oma filmi «I Am: Celine Dion» esilinastusel.

Celine Dion hoiatab internetis ilmuvate tehisintellekti loodud laulude eest, vahendab Rolling Stone. «Palun olge teadlikud, et need salvestised on võltsingud, mitte heaks kiidetud ega ametlikust diskograafiast pärit laulud,» ütleb laulja avalduses.