GALERII iDeeJazz jõudis Viimsisse: rahvusvaheline sensatsioon kandis publiku kõrgustesse

iDeeJazzi asutaja Oleg Pissarenko sõnul oli iDeeJazz Viimsi avakontsert suur õnnestumine. «Olen tänulik kõigile enam kui neljasajale inimesele, kes eile õhtul Artiumisse tulid ja festivali Viimsi stardist osa said, kõigile toetajatele ja loomulikult fantastilisele Francesca Tandoi triole. Jätkame juba paari kuu pärast, 22. mail, kui iDeeJazz Viimsi teisel kontserdil astub Artiumi lavale kõrgelt hinnatud prantslasest saksofonist Pierrick Pédron koos oma kvartetiga. Suurem idee on iDeeJazz Viimsi raames pakkuda publikule aastas neli sündmust, mille käigus tutvustame erinevate Euroopa riikide jazzmuusikuid, aga ka esinejamaa kultuuri laiemalt,» ütles Pissarenko.

iDeeJazz on 15-aastase ajalooga Tartu juurtega festival, mis on toonud Eestisse jazzmuusika maailma tippe 40st riigist, sh suuri muusikatähti nagu Richard Bona, Dino Saluzzi, Rinneradio, De-Phazz jt ning on tituleeritud Tartu linna mainesündmuseks. Festivali kunstiline juht on tuntud muusik Oleg Pissarenko.