GALERII Dirkschneider rokkis oma legendaarse albumiga Helitehaselt katuse!

DIRKSCHNEIDER on enamat kui ansambli U.D.O. vokalisti Udo Dirkschneideri perekonnanimi. Kooslusena tehakse kummardus legendaarse laulja muusikalisele minevikule. 70ndatel oli Udo ansambli ACCEPT laulukirjutaja ning asutajaliikmena üks bändi eduloo peategelastest. Bassimängija Peter Baltes, kes on U.D.O./DIRKSCHNEIDERi pere värskeim liige, andis toona samuti panuse Udo bändi loomingusse ning just siis ilmuski legendaarne album «Balls to the Wall»