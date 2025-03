MANDOTERRORi uus videosingel sai filmitud koos tuntud Eesti näitlejatega

«Oru Leeni on lugu, kus iga inimese jaoks kohtub erinev emotsioon. Samas on paljudele tuttav see tunne olla raskete valikute ees, millest leida pääsetee. Laulu tekst on pärit Siberi eestlastelt Omski oblastist, Kalatšinski rajoonist, Kovaljovo külast. Antud rahvaliku teose ausad ning sügavad tunded, on ka tänasel päeval samamoodi tuntavad,» sõnas bändi solist Kristjan Kuusmik.