Tampere endine Lenini Muuseum, mis suleti novembris, avati sel kuul uue nimega Nootti, viidates Soome diplomaatilisele nootidele. Kui see 1946. aastal pärast Teist maailmasõda esmakordselt avati, oli selle eesmärk sümboliseerida sõjajärgset sõprust. Muuseum avati Tamperes, kuna just seal kohtusid Lenin ja Stalin esimest korda noorte kommunistlike liidritena. Külma sõja ajal muutus muuseum diplomaatia keskuseks ja 2016. aastal kujundati see ümber, et keskenduda laiemalt Nõukogude ajaloole, mitte ainult Lenini elule.