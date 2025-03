KULTUURIS KUUM Lavastaja Jarmo Reha unistab, et noored rohkem unistaks

«Kultuuris kuum» 116. episoodis tuleb veel jutuks see, miks peaks noori kuulama ja kuidas erineb noorte tulevikuvisioon nende vanemate omast? Miks peaks iga valitseja kord elus lüpsja olema ning kuidas teeks see nad paremaks valitsejaks? Miks üldse peab unistama ja kui kaugel on noored sellest, et nende unistust helgest tulevikust täituks? Ja miks nõutakse, et igaüks, aga ennekõike Eesti Vabariigi valitsus, loeks Gustav Suitsu manifesti «Noorte püüded»?