Pierce Brosnan fänne hirmutavast Bondi-tehingust: kõik laguneb lõpuks

Brosnan rõhutas ajalehele The Telegraph, et enesestmõistetavalt peaks 007 mantlipärija olema Briti näitleja. Brosnan, kes võttis Bondi rolli enda kanda 90ndatel ning kehastas teda neljas filmis, peab kõige tähtsamaks, et see osa läheks Briti näitlejale, kui Amazon MGM Studios võtab legendaarse frantsiisi üle oma kontrolli alla.