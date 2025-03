Milline on meie professionaalne koorikultuur, harrastusliikumine ja laulupeod 15. aasta pärast, aastal 2040? Kas koorimaastik suudab ajaga kaasas käia? Kui suur on tänase tööandja roll koorimaastiku kujundamisel? Kust tulevad noored koorijuhid ja mida meil on neile pakkuda?