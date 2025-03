Kosmose kino asemele tekkis Eestis ainulaadne kultuurikeskus

Projekti ühe eestvedaja René Reinumägi sõnul ei näe kultuurikeskus Kosmos end otseselt kellegi konkurendina, küll aga usuvad nad, et uus kultuurikeskus on vägagi arvestatav alternatiiv. «Just mitmekesisus on meie tugevus – kui traditsioonilised teatrid keskenduvad peamiselt lavastustele ja kinod filmidele, siis meie programmis on kõike,» sõnab ta, ja lisab: «Ka meie sihtrühm on lai – noored kultuurihuvilised, filmisõbrad, teatrisõbrad, melomaanid ja lihtsalt elamuste otsijad.»