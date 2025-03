ARVUSTUS Kui ülemus ütleb «me oleme nagu perekond», siis hakka kartma

Kui ülemus või firma omanik teile ütleb, et «me oleme siin kõik nagu üks suur pere», siis tegelikult tähendab see seda, et peaksite suhtuma firmasse nagu oma perekonda, aga nemad suhtuvad teisse nagu ressurssi. Siis saab teile vähem maksta ja rohkem tööd nõuda: kuidas sa ikka pereliikmele ära ütled, kui ta nii väga palub. See on empaatia ühepoolne kasutamine kaubandus-majanduslikes suhetes.