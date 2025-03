Jeremy Clarkson pani USA asepresidendi paika: ta on habemega usuhull

USA asepresidenti on selle kommentaari järel süüdistatud brittide kogemuste kustutamises, kes on teeninud Iraagis ja Afganistanis. Vance ütles Fox Newsile: «Kui te tõesti tahate tagada, et Vladimir Putin ei tungiks uuesti Ukrainasse, siis parim julgeolekugarantii on anda ameeriklastele majanduslik kasu Ukraina tulevikus. See on palju parem julgeolekugarantii kui 20 000 sõdurit mingist suvalisest riigist, mis pole 30 või 40 aastat sõda pidanud.»