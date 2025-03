ARVUSTUS Kas elu ongi ainult söömine, sigimine ja see kolmas? «Krum» vastab!

Nende rõõmutus elus on värvid sisuliselt olematud ning iga järgnev trepiaste viib sammukese allapoole, lõpliku allaandmise suunas.

Loo käivitajaks on punaste sokkidega Krumi (Kristo Viiding) saabumine tagasi koju: «Ma ei löönud välismaal läbi, ema. Rikkaks ei saanud ja õnne ei leidnud. Meelt ei lahutanud, midagi ei saavutanud, kellegagi ei abiellunud ja ei kihlunud, kedagi ei kohanud. Midagi ma ei ostnud ja midagi ei toonud.» Tema ainus soov on, et ta rahule jäetaks, vähemasti ema poolt.